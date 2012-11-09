Davutoğlu: Resmen iletilmiş bir füze talebi yok

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin NATO'dan Patriot füzeleri talep ettiği iddiasıyla ilgili, "Şu aşamada resmen iletilmiş bir talep yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Kamil Amr, Ankara Palas'ta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler.

Toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye'nin NATO'dan Patriot füzeleri talep ettiği yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine, bir risk ortamı ortaya çıktığında NATO içinde bazı ihtiyat ve ihtimaliyat planlamaları yapıldığına işaret etti.

Davutoğlu, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar dolayısıyla da aslında aylar öncesinden bu planlamaların yapıldığını söyledi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde bazı uluslararası basında yer alan hususlar, Patriotla ilgili, bu ihtiyat ve ihtimaliyat planları içindeki gelişmelerdir. Şu anda Türkiye'nin elan bu konuda resmi bir talebi olmamıştır, şu ana kadar. Ama ihtiyat ve ihtimaliyat planlamaları içinde tabii ki bütün risk unsurları göz önüne alınır tartışılır, icap ettiği zaman, ülke güvenliği, NATO alanlarının güvenliği söz konusu olduğunda ittifak dayanışması içinde gerekli adımlar atılabilir. Ancak şu aşamada, dediğim gibi, resmen iletilmiş bir talep yok, ama ihtiyat ve ihtimaliyat planlamaları içinde yapılan görüşmeler var. Bunlar da zaten aylardır süren görüşmelerdir, bu risk devam ettiği için."

'Suriye tarafına gerekli uyarılarda bulunuyoruz'

Davutoğlu, Ceylanpınar sınır kapısı karşındaki Suriye'nin Resulayn ilçesindeki çatışmaları Türkiye'nin güvenlik, istihbarat birimleri ve kendilerinin yakından takip ettiklerini, gerekli tedbirleri aldıklarını bildirerek, "Suriye tarafına gerekli uyarılarda, girişimlerde de bulunuyoruz gerekli gördüğümüz hallerde" dedi.

'İnsani yardım konusunda bir kısıtlama getirmiyoruz'

Suriye'ye giderken Erzurum'a indirilen Ermenistan uçağının insani yardım taşıdığı için yoluna devam etmesine izin verildiğini belirten Davutoğlu, "Biz insani yardım konusunda bir kısıtlama getirmiyoruz ama halkına savaş açmış bir rejimin silahlandırılması yönünde Türk hava sahasının kullanılmasına da izin vermiyoruz" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan 12 bakanla Mısır'a gidecek

Davutoğlu, "17 Kasım'da inşallah Sayın Başbakanımız ile birlikte 12 bakanımız, 14 bakanlık mensubumuz, Türkiye'deki anayasal zorunluluklar gereği 12 bakandan fazla gidemediğimiz için, Mısır'a bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin en geniş kapsamlı toplantısını yapmış olacağız" dedi.

Yatırım çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamal Amr, Türkiye ile Mısır halkları arasında sağlam bir kan bağı bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin, 25 Ocak Mısır devrimine verdiği desteğin kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Bugün iki ülke arasında her zamandan fazla bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken konuk bakan, Türk iş adamlarını ülkesine yatırıma davet etti.