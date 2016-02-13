Davutoğlu: Irak'ta ve Kandil'de aldığımız tedbirleri gerekirse Suriye'de de alırız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan'la Suriye'ye askeri müdahaleye yönelik tartışmalar devam ederken, "Irak'ta ve Kandil'de aldığımız tedbirleri gerekirse Suriye'de de alırız" dedi.

Davutoğlu, "PYD terör örgütü değildir" diyen ABD'nin tutumunu bir kez daha eleştirerek, "PYD'nin, PKK'nın uzantısı olduğunu belgeleyen evrakları en kısa zamanda ABD'ye göndereceğiz" diye konuştu.

Davutoğlu, Erzincan'da AKP İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Başbakan olarak Erzincan'a 3. gelişim. Erzuruma giderkende ilk olarak ilk mitingi burada yapmıştık. Biz ilkleri Erzincan'da yapmıştık. İl danışma toplantımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerden sonra ülkemizin dört bir kösesine ziyaret yapmayı kararlaştırmıştık. Erzincan bize 2 milletvekili verdi. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Demek ki birileri Erzincan'ın milletvekili sayısının azaldığını düşünüyor ama Meclis'te 4 milletvekili ile temsil ediliyor. Bugün Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü sebebiyle bir aradayız. Allah bize bir daha o günleri göstermesin.

Bizi hiç kimse zelil kılamadı, bizim boynumuzu hiç kimse eğdiremedi. Bugünde istiklal ve istikbal mücadelemizin zorlu bir dönemindeyiz. Kim ne yaparsa yapsın bu son kaleyi koruyacağız ve düşmana teslim etmeyeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar başarılı bir şekilde devam etmektedir. Esnaf ve halka zulüm edenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Geçen hafta Mardin'deydik, Bu hafta Erzincan'dayız. Türkiye'nin her toprağında bulunacağız. Terör örgütünün kurduğu her barikatı kaldırıyoruz. Biz yangın yerinde gül yetiştireceğiz.

"PYD'nin, PKK'nın uzantısı olduğunu belgeleyen evrakları ABD'ye göndereceğiz"

Geçen hafta Mardin'de birlik ve demokrasi planımızı açıkladık. Terörle mücadelede çok önemli mesafeler kat ettik. Bizim tek hedefimiz terörü ortadan kaldırmaktır. Terör örgütlerin algı operasyonlarına itibar etmedikleri için halkıma teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede en iyi yöntemi biz gösteriyoruz. İnsan hak ve özgürlükleri en iyi şekilde biz uyguluyoruz. Bunlar bizim eserimizdir. Kimse bize hesap soramaz. Bizim amacımız milletimizin geleceğidir. Devletin içindeki müstakil adaları ve devlete nüfuz etmeye çalışanları bertaraf ederek bu günlere geldik. Üstümüze 28 Şubat günlerinden kalma kalıntılarla geldiler, Paralel Yapı ile geldiler, şimdide terörle üzerimize geliyorlar. Bu terör örgütlerine hadlerini bildirmek boynumuzun borcudur. PYD'nin, PKK'nın uzantısı olduğunu belgeleyen evrakları en kısa zamanda ABD'ye göndereceğiz.

PYD militanları eğtimlerini Kandil'de alıyorlar, Türkiye'ye bir takım silahlar sokulmasına çalışıyorlar. Moskova'da ofislerini görmüyorlar. CHP bu aymazlığı yaptığı gibi benzer yaklaşımlar müttefiklerden de geliyor. Bu küresel güce bu evrakları en kısa sürede göndereceğim. PYD, PKK'nın uzantısıdır. PKK ve PYD'nin ideolojisi ve yönetim kadrosu aynıdır. Bunların terör örgütü olmadığı söyleyen varsa ya art niyetlidir, ya da bölgeden haberi yoktur.

Saflarını belirlesinler ya PKK-PYD safında olacaklar ya da Türkiye'nin safında olacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu'na açık ve net tutumda bulunmasını istiyorum. Kılıçdaroğlu, maalesef uzun yıllar olayları hiç takip etmemiş gibi geriden geliyor. Bizim istihbarat birimlerimiz Türkiye'nin çıkarı gereği bu örgütlere ultimatom vermek için görüşür ama tavrından taviz vermez.

"Irak'ta ve Kandil'de aldığımız

tedbirleri gerekirse Suriye'de de alırız"

Terör örgütlerinin kimin eli kimin cebinde biliyoruz. DAEŞ, DHKP-C ve PKK üç gün vatandaşlarımıza yönelik saldırı yaptığında terör operasyonları başlattığımızda, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını bu terör örgütlerinden arındıracaksını talimatını verdik. Bu talimatımız bugün de geçerlidir. Bütün her köşede tek bir silah kalmayana kadar sürecektir. Biz milletimizin yanındayız.

Siyasi menfaat hesaplarıyla asla gaflete düşmeyiz. PKK da PYD terör örgütüdür. Biz ABD yönetiminin PYD tutumunu eleştirirken, CHP destek veriyor. PYD hem Suriye hem Rusya rejimi ile işbirliği halinde. Kendisi gibi düşünmeyenlere saldırıyor ve savaş suçu işliyor. Biz müttefik olduğuna inandığımız ABD yönetimine bu insanlık kıyımına karşı açık ve net tavır bekliyoruz. Irak'tan Türkiye'ye yönelik tehditleri Suriye için de alırız. Dost ve müttefik ülkelerden de yanımızda olmalarını isteriz. Irak'ta ve Kandil'de aldığımız tedbirleri gerekirse Suriye'de de alırız.

Bir tarafta Cenevre'de taraflar barış için toplanıyor, diğer tarafta Rus bombardımanı sürüyor. Çok büyük sivil kayıp ortaya çıkıyor. Erzincan'dan Halep'e bir selam iletmek istiyorum. Rus işgalciler Erzincan'a uzun süre kalmak için geldiler ama kahraman Erzincalılar buna izin vermedi. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep de aynı cevabı verdi. Haleplilere sesleniyorum, inanıyorsanız zafer mutlaka sizindir. Halepliler de inşallah Rusya'ya karşı onurlu direnişi zaferle sonuçlandıracaktır.

Devamı gelecek...

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