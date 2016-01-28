Davutoğlu: PYD masaya gelseydi Türkiye'yi kötüleyecekti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, PYD'nin Cenevre görüşmelerine katılmasına karşı çıkmalarının gerekçesini "Bu örgütler bu durumu fırsata çevirip Türkiye'yi kötülemek isteyecekti" sözleriyle açıkladı. Davutoğlu, Türkiye'nin istemediği bir çözümün Suriye'de başarılı olamayacağını söylerken, "PYD'ye yakın duran kesimler dahi, durumu yeniden değerlendirme ihtiyacı içindeler" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun Kanal 7'de yayımlanan İskele Sancak Özel programında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

YPG ve PYD terör örgütü olduğu için toplantıya katılmasını istemiyoruz. YPG/PYD'ye davetiye gitmedi. Türkiye'nin tutumu kesinlikle Suriyeli Kürt kardeşlerimize değildir. Bu örgütler bu durumu fırsata çevirip Türkiye'yi kötülemek isteyecekti.

'PYD masaya gelecek' diyorlardı. Ne oldu? Türkiye yalnız kalıcakmış gibi fikir sürüyorlar. Türkiye'nin kabul etmediği hiçbir durum, Suriye'ye çözüm getirmez. PYD'ye yakın duran kesimler dahi, durumu yeniden değerlendirme ihtiyacı içindeler."

Suriye'de kullandıkları yöntemi Türkiye'ye taşımaya taşıdılar. Cizre'de, Silopi'de yapılan bu.

ABD Bşk. Yard. Biden'a belgelerle, PYD ve PKK'nın Türkiye'de terör faaliyetlerini nasıl kanalize ettiklerini anlattık. Türkiye'nin istemediği bir çözüm Suriye'de başarılşı olamaz.

Biz sınırımızda ne rejimi, ne YPG'yi ne DEAŞ'ı istiyoruz. Türkiye'ye dönük eylem gerçekleşirse müdahalede bulunuruz.

7 Haziran'dan sonra yanlış hesap yaptılar. Silahlanma çağrısı yaparken bu kararlılığı göstereceğimizi tahmin etmediler. Silopi bütün sokaklarıyla temizlendi. Cizre ve Sur da birkaç günde temizlenecek.

Bir kaç gün içinde Cizre için de operasyonun tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Sosyal alanda bazı adımlar düşünüyoruz.

Sur'u bizzat takip ediyorum. Ben Diyarbakır'a aşığım. Sur'dan göçmek zorunda olan 6 bin aileye kira yardımı yapıyoruz. Sur'daki tarihi mekanlar en iyi şekilde korunarak, tarihi Diyarbakır'ı nezih bir ortam haline getireceğiz. Bu bizim oradaki vatandaşlarımıza olan borcumuzdur. Kapsamlı bir program veriyoruz.

Kimsenin elinde silah kalmayacak. Bu olmadan barış havarisi kesilmek ikiyüzlülüktür.