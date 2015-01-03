Davutoğlu protestosuna 20 gözaltı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kente gelişi nedeniyle Adana, Konya, Karaman, Kayseri ve Kahramanmaraş gibi illerin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda polis takviye güç olarak Mersin'de görevlendirildi. AKP kongresinin yapılacağı Edip Buran Spor Salonu'na doğru yürümek isteyen Halkevleri ve Öğrenci Kollektifleri üyesi yaklaşık 20 kişi ile polis arasında yaşanan arbedenin ardından polis eylemcileri gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, özel ana uçağıyla İstanbul'dan Adana Havaalanı'na iniş yapan Başbakan Davutoğlu'nu, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan ile Adana Valisi Mustafa Büyük karşıladı. Buradan helikopterle Mersin Orduevi'ne geçen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ziyaret edeceği Mersin Valiliği binası ve AKP kongresinin yapılacağı Edip Buran Spor Salonu güzergahında geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Başta İsmet İnönü Bulvarı olmak üzere bir çok cadde ve bulvarda çöp konteynırları ile araçlar kaldırılırken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Kent merkezinde de olası protesto gösterilerine müdahale etmek için 2 ve 3'erli gruplar halinde sivil polisler görevlendirildi.

Eylemciler gözaltında

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı AKP kongresinin yapılacağı Edip Buran Spor Salonu'na doğru yürümek isteyen ve içinde padişah kıyafeti giyenlerin de bulunduğu Halkevleri ve Öğrenci Kollektifleri üyesi yaklaşık 20 kişi ile polis arasında arbede yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde toplanıp Özgür Çocuk Parkı'na kadar gelen eylemcilerin önü, çevik kuvvet polislerince kesildi. Yürümek isteyen grupla yaşanan tartışmanın ardından polis, eylemcileri yaka paça gözaltına alarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.