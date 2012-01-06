-Davutoğlu: Peşin yargılarda bulunmak doğru değil ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili, hukuki süreçler devam ederken peşinen yargılarda bulunmanın doğru olmadığını belirterek, önemli olanın hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanması ve gereksiz spekülasyonların önüne geçilmesi olduğunu söyledi. Davutoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Koichiro Gemba ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbuğ'un tutuklanmasını nasıl değerlendirdiği yönündeki soru üzerine Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olduğunu söyledi. Davutoğlu, şöyle devam etti: "Hukuki süreçlerde, bu süreç devam ederken peşinen yargılarda bulunmak doğru değil. Önemli olan bu hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanması ve gereksiz spekülasyonların önüne geçilmesidir. Ümit ederiz, bu hukuki süreç en kısa sürede tamamlanır ve hukuk devleti önünde bütün vatandaşlar zaten eşit konumdadır. Bu çerçevede ben hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyim."