Davutoğlu, 'özür mektubu'nu değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'den gelen özür mektubunun talep edilen unsurları içerdiğini belirterek, "Bu aşamada mesele bizim için çözülmüştür" dedi.



Davutoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de kaldığı otelde, İsrail'in özür mektubuna ilişkin soruya verdiği yanıtta, Moskova'dan Zagreb'e gelirken mektubun Dışişleri Bakanlığı'na ulaştığını belirterek, "Bizim İsrail'den talep ettiğimiz unsurları ihtiva etmektedir" diye konuştu.



Türk devleti ve diplomasinin çok köklü geleneklere sahip olduğunu, olaylar karşısında vakur bir tavır alma geleneğine de sahip olunduğunu belirten Davutoğlu, "Ancak büyükelçimizin de onurunu temsil eden devletimizin onuru her şeyin üstündedir. Bu onuru korumak bizim asli görevimizdir. Biz bu tavrı, bu perspektiften değerlendirdik ve şu anda bu verilen cevapla bu vakur tavrın karşılığını almış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu aşamada mesele bizim açımızdan çözülmüştür" dedi.



Davutoğlu, İsrail'in tutumuyla ilgili süreci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın yakından takip ettiğini belirterek, "Umarım bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşılmaz ve ikili ilişkiler uluslararası diplomasi kurallarının gerektirdiği etik çerçevede ve nezaket kuralları çerçevesinde seyreder" diye konuştu.





Şimon Peres mi devreye girdi?



Sorunun çözümünde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in devreye girdiği yönündeki haberlere ilişkin de Davutoğlu, "İsrail iç politikasıyla ilgili yorum yapmak istemem. Bizim için önemli olan devletimize ve devletimizin temsilcilerine gösterilmesi gereken tutumun gösterilmiş olmasıdır. Bu İsrail'de hangi faktörle gerçekleşmiş olursa olsun, aldığımız netice önemlidir" diye konuştu.



Türk büyükelçilerinin bulundukları yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onurunu temsil ettiğini vurgulayan Davutoğlu, "O onuru korumak bizim görevimizdir. Hangi ülkede olursa olsun aynı tepkiyi gösterirdik. Olayın bu biçimde çözümlenmiş olması iyi bir gelişmedir. Kimin katkısı olduğu ikincil konudur" diye konuştu.



Bir soru üzerine Davutoğlu, "Bu gelişmeden sonra, daha önce planlanmış olan Ehud Barak'ın ziyareti bizim açımızdan gerçekleşebilir bir ziyarettir" dedi. Davutoğlu, bütün bu hususların son derece açık sözlülükle ve diplomatik nezaket kuralları içinde görüşüleceğini kaydetti.





İsrail'in Filistin politikasına eleştiri



Türkiye-İsrail ilişkilerinin kapsamlı ilişkiler olduğunu söyleyen Davutoğlu, ancak İsrail'in son dönemde takip ettiği bölge politikasının, özellikle Gazze saldırılarında sivil ayrımı gözetmeksizin yapılan yoğun saldırılarda çok sayıda sivil kaybın olmasının Türk kamuoyunda ciddi infiale sebebiyet verdiğini vurguladı.



Davutoğlu, hükümetin de, daha önce göstermiş olduğu barış yönündeki yoğun diplomatik çabaların bir anlamda bu saldırılar sebebiyle kesintiye uğramış olması nedeniyle haklı bir tepki gösterdiğini belirterek, "Bu tepkiyi göstermeye devam edeceğiz, ta ki, İsrail barışçı bir politika benimseyene kadar" diye konuştu.