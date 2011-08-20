Davutoğlu: Özür dilenmezse İsrail'le ilişkiler daha da geriye gider

T24

'Dosya kapanmaz'



'Müzakereler sürüyor'

'Daha da geriye gider'

'Peşlerinden koşmadık, onlar istedi'

İsrail ile Türkiye, Mavi Marmara baskınına ilişkin önümüzdeki hafta yayımlanması beklenen Palmer raporunu beklerken, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'dan bir açıklama geldi.İsral'de, Türkiye'den özür dilenmesi üzerine yapılan siyasi tartışmalar sonunda özür dilenmeyeceği belirtilmiş ve hemen ardından İsrail ordu radyosundan bir açıklama gelmişti: "Palmer raporunda gemideki eylem sert bir şekilde eleştirilirken, Gazze Şeridi üzerinde uygulanan ablukanın yasal ve filonun durdurulması kararının haklı olduğu yer alacak..." Başbakan Netanyahu'nun da bu nedenle özür dileme yönündeki fikrini değiştirdiği iddia edilmişti.Bakan Davutoğlu'na rapora ilişkin değerlendirmeler Güney Afrika ziyaretinde soruldu: Rapor üzerine müzakereler devam ediyor, bir raporla dosya kapatılacak değil, yanlış kanaatleri uluslarası hukuka açarız, İsrail'le ilişkiler daha da geriye gider...Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, normalleşme için, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasındaki adımları yerine getirmemesi gerektiğini söyledi.Ahmet Davutoğlu, Palmer raporunda Mavi Marmara saldırısıyla ilgili yanlış kanaatlerin gündeme gelmesi durumunda bu kanaatleri uluslararası hukuka açacaklarını belirterek, ''Yani bir rapor üzerine bu dosya kapatılacak değil'' diye konuştu.Dışişleri Bakanı Davutoğlu, raporun nasıl çıkacağının henüz net olmadığını hatırlatarak, müzakerelerin hala sürdüğünü kaydetti.Davutoğlu, Türkiye'nin pozisyonunun Mavi Marmara saldırısının olduğu gün neyse şimdi de o olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyinin başkanlık açıklamasında yer alan adımların atılmasını istediklerini kaydetti.Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu: ''Eğer bu adımlar atılmazsa normalleşme düşünülemez. Ama şu andaki durum da sürdürülmez. Sayın Başbakan, başka planlarımız var derken de bunu demek istedi. Yani İsrail şunu da düşünmemeli; Palmer Raporu açıklanacak ve şu andaki ilişkilerin durmuş hali devam edecek. Hayır hayır, durmuş haliyle devam etmez. Daha da geriye gider.''Rapor ile ilgili müzakerelerin halen sürdüğünü belirten Davutoğlu, İsrail'in son bir sene içinde birçok kereler Türkiye'nin taleplerini karşılama noktasına geldiğini kaydetti. ''Yoksa biz onların peşinden koşmadık'' diye konuşan Davutoğlu, İsrail tarafının Türkiye'ye, ''talepleri karşılamaya hazırız'' diye mesaj gönderdiğini ve bunun üzerine bazı müzakereler yürütüldüğünü ifade etti.''Ama belli bir aşamaya gelince belli gerekçelerle hep geri adım atıldı'' diyen Davutoğlu, Türkiye'nin pozisyonunun Mavi Marmara saldırısı olduğu zamankiyle aynı olduğunu kaydetti.