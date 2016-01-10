Davutoğlu: Özgürlüklerin kötüye kullanılması ve terör propagandası gazetecilik değildir!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gazeteciliğin halkın haber alma özgürlüğü dışında belli vesayet odaklarının gündemini ülkeye dayatmak olmadığını da herkesin bilmesi gerekir. Özgürlüklerin kötüye kullanılması ve özellikle terörün ve terör örgütlerinin propagandasını yapma saiki ile hareket etmenin gazetecilik kapsamına girmeyeceğinin altını çizmek isterim" dedi.

Basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları aşmak için alınması gereken tedbirler üzerinde hükümet olarak hassasiyetle durduklarını belirten Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"İfade etmek isterim ki, basın ve ifade özgürlüğü benim için vazgeçilmezdir. Bu özgürlüklerin kullanılması Türkiye gibi demokratik bir ülkede hayati öneme haizdir. 2002'den bu yana özgürlük alanlarının genişletilmesinde büyük reformlara imza atan bir iktidar olarak bu özgürlüğün en güçlü teminatı da biziz. Gazeteciliğin halkın haber alma özgürlüğü dışında belli vesayet odaklarının gündemini ülkeye dayatmak olmadığını da herkesin bilmesi gerekir. Özgürlüklerin kötüye kullanılması ve özellikle terörün ve terör örgütlerinin propagandasını yapma saiki ile hareket etmenin gazetecilik kapsamına girmeyeceğinin altını çizmek isterim.

Bu özel gün vesilesiyle başta birlikte mesai yaptığımız Başbakanlık muhabirleri olmak üzere ülkemizdeki bütün gazetecileri tek tek tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Evrensel hukuki ve insani değerleri koruyarak, mesleklerini hiçbir baskı ve tazyik altında kalmadan icra eden ve özgürce gazetecilik yapan bütün basın camiasını demokratik gelişmemize yaptıkları katkılardan dolayı kutluyor, bütün gazetecilere hızlı ve doğru haber yarışında başarılar diliyorum.

Dünyanın birçok bölgesinde doğru ve eksiksiz habercilik anlayışı ile fedakarca görev yapan, başta Suriye ve Filistin olmak üzere yaşanan acıları dünyaya duyurmak için canını tehlikeye atan ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm gazetecileri saygı ve minnetle anıyorum."