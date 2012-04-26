Davutoğlu: Ortadoğu'daki değişim dalgasını Türkiye yönetecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Suriye halkının tam demokrasi talebini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Esad'ı Arap Baharı başlamadan önce uyardıklarını da belirten Davutoğlu, "Bundan sonra Ortadoğu'da değişimin dalgasını yöneteceğiz" dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Suriye'de ilk başta söylenmesi gereken şudur; yaşanan insanlık durumunun faili Suriye yönetimidir. Fail de sorumlu da özgür talebiyle sokağa çıkan insanlara kurşun sıktıran totaliter Baas rejimidir. Zulme karşı gelmek AK Parti'ni şiaridir. Temel amacımız evrensel değerlerle ulusal çıkarlarımızın optimal dengesini sağlamaktır."

"Suriye'de dini, mezhebi ve etnik kökeni ne olursa olsun Suriye halkının demokratik talebini destekliyoruz. Bu hedefe Baas yönetimiyle ulaşılamaz."

"Dost ve kardeş ülke olarak Suriye'ye her türlü desteği sunduk. İki düzeyde Esad'a her türlü destek ve tavsiyede bulunduk. Daha arap baharı yokken Esad'a reform yapması konusunda tavsiyelerde bulunduk. Barışçıl bir adım için yapılması gerekenleri söyledik."

'Kanın durması için'

Suriye'de kanın durması için yapılması gereken üç şey vardır:

Suriye ordusu şehirlerden çekilmelidir. BM'nin 300 gözlemcisi yeterli değildir, arttırılmalıdır.Barışçıl gösterilere izin verilmelidir.

"Türkiye'nin sandık talep eden Suriyelilerin yanında yer alması takdir edilecek bir davranıştır. Harekete geçmek için daha kaç bin insanın hapse girmesi ve ölmesi gerekiyordu. Zulümden kaçıp bize sığınanlara "evinize dönün" basiretsizliğini göstermeyeceğiz. Bütün Suriyeliler'e kapımız açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz."

"Biz Suriye dahil hiç bir ülkenin rejimini değiştirmeye kalkmadık, kalmayacağız. Suriye'de yaşanan ayaklanmayı biz başlatmadık ancak yaşanan zulümlere karşı seyirci kalmayacağız."

'Tarihin doğru safındayız'

"Biz tarihin doğru safında, ulusal çıkarlarımız açısından ise doğru yerde durduğumuzdan kuşku duymuyoruz.

"Biz Suriye dahil hiç bir ülkenin rejimini değiştirmeye kalkmadık, kalmayacağız. Suriye'de yaşanan ayaklanmayı biz başlatmadık ancak yaşanan zulümlere karşı seyirci kalmayacağız."

'Yeni bir Ortadoğu doğuyor'

"Bu yeni barış düzeninin ilk işaretleri görülmüştür. Yeni, bir Ortadoğu doğuyor. Bu yeni Ortadoğu'da Türkiye'nin etrafında barış kuşağı oluşacak. Bundan sonra değişim dalgasını yöneteceğiz. Bu barış düzeninin öncüsü Türkiye olacaktır. 74 milyon Türk halkı Suriye halkının yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir."

"Ortadoğu'daki halklar yerine dikta rejimleriyle kıucaklaşanlar politikalarımızı anlamaz."