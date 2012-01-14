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Dünya

Davutoğlu: ''Onun aziz hatırasını asla unutmayacağız'' ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 01:39

-Davutoğlu: ''Onun aziz hatırasını asla unutmayacağız'' ANKARA (A.A) - 13.01.2012 -  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatıyla ilgili, ''Kıbrıs Mücahitleri ve Türk Halkı onun aziz hatırasını asla unutmayacak'' dedi. Davutoğlu, Denktaş'ın vefatının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı kaybettik. Kendisi özellikle Kıbrıs Türklerinin baskı politikalarına karşı yürüttüğü onurlu mücadelede oynadığı rol ile unutulmayacak hizmetler verdi. Kıbrıs mücahitleri ve Türk Halkı onun aziz hatırasını asla unutmayacak. Kendisine Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun'' ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Davutoğlu'nun daha önceden planlandığı üzere Lübnan ziyaretini gerçekleştireceği öğrenildi.

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