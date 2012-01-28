-Davutoğlu: Önümüzdeki meydan okumalar çok büyük İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önlerindeki meydan okumaların çok büyük olduğunu belirterek ''Ancak bizim potansiyelimiz de büyük. Körfez İşbirliği Konseyi ve Türkiye, birlikte çok büyük bir potansiyeli, bölgenin huzuru, istikrarı ve barışı için sunmaya hazırdır'' dedi. ''Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzey Stratejik Diyalog 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı''nın açılışında konuşan Davutoğlu, toplantı nedeniyle meslektaşlarını İstanbul'da yeniden ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, ''İstanbul, tüm meslektaşlarımızın kendi evleridir, şehirleridir ve hep ebediyen dostluğumuzun merkezi olarak anılacaktır'' dedi. Türkiye-KİK Yüksek Düzey Stratejik Diyalog mekanizmasının bundan 4 yıl önce atılan tarihi bir adımla başladığını, gittikçe geliştiğini ve kurumsallaştığını dile getiren Davutoğlu, bunun, her yıl yaptıkları toplantılarla hem Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki işbirliğinin derinleşmesine vesile olduğunu, hem de bölgede barışa ve istikrara katkılar sağladığını anlattı. Davutoğlu, 2008'de Cidde, 2009'da İstanbul'da ve önceki yıl Kuveyt'te bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu yıl da tekrar İstanbul'da bir arada olduklarını kaydetti. -Bölgedeki gelişmeler- Bu 4 yıl içinde dünyada ve bölgede büyük gelişmeler yaşandığını hatırlatan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir taraftan dünyada büyük ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Bölgemizi etkileyen, Türkiye'yi ve Körfez İşbirliği Konseyi üyelerini de derinden etkileyen bir ekonomik krizle, küresel ekonomik krizle hala ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Bu ekonomik krizin etkilerinin bölgemize olumsuz yönde olmaması için çaba sarf ediyoruz. Avrupa'da bu sene bu ekonomik krizin etkileri derinden hissedildi. Diğer yandan son bir yıl içinde bölgemizde büyük bir toplumsal dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu süreçte çok çarpıcı bir örnek olarak zikretmek istiyorum ki; Türkiye'nin de Körfez İşbirliği Konseyi havzasında ekonomik krize rağmen istikrar içinde büyümesi ve gelişmesi devam ediyor ve istikrarı devam ediyor.'' -İşbirliğindeki artış- Birçok alt komitenin faaliyete geçirildiğini belirten Davutoğlu şöyle devam etti: ''Ticaret, yatırımlar, tarım ve gıda güvenliği, ulaştırma, iletişim, enerji, sağlık, turizm, çevre, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğimiz derinleştirilmiştir. Çarpıcı misal olması bakımından burada ticaret rakamlarımıza bir atıfta bulunmak istiyorum. 2010 yılında 9 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yılın 11 ayında bu yüzde 36 oranında arttı, 11 milyar dolara yaklaştık. Ümit ederiz ki bu rakam 12 milyar doları bulacaktır. Yüzde 36'lık ticaret artışı bizim 2011-2012 eylem planıyla ilgili olarak attığımız adımların nasıl olumlu tesirler vermiş olduğunu bir kez daha göstermiştir.''