-DAVUTOĞLU: ÖNEMLİ OLAN MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI ROMA (A.A) - 09.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasındaki müzakerelerin ivedilikle başlaması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile Villa Madama'da düzenlediği ortak basın toplantısında, müzakerelerin Türkiye'de yapılma olasılığına ilişkin bir soruyu, "Biz böyle bir buluşmaya ev sahipliğine hazırız. Ama önemli olan, buluşmanın nerede olacağından ziyade İran'la müzakerelerin bir an önce başlamasıdır" sözleriyle yanıtladı. Bakan Davutoğlu, Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğuna dikkati çekerek, "Biz herhangi bir tarafa daha yakın değiliz. Nükleer programların tümü Uluslararası Atom Enerjisi Kurulu'nun denetiminde olmalıdır. Herkese eşit davranılmalıdır. Diplomatik çözüm için elimizden geleni yapmalıyız. Bölgemizde nükleer sorun istemiyoruz. Yeni gerilimler istemiyoruz" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, diplomatik çabalar açısından olumlu bir atmosfer bulunduğuna da değinerek, şunları söyledi: "İran'ın '5 artı 1' ülkeleriyle buluşması en yakın zamanda gerçekleşmelidir. Bu konuda yeni bir momentum yakalanmış durumdadır. Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Buluşmayı Türkiye'de yapmak isteyenler olursa, pekala ev sahipliği yapabiliriz. Ama başka bir yer tercih edilirse, o konuda da yardımcı oluruz. Önemli olan yer meselesi değil, tarafların müzakere için bir an önce masaya oturmalarıdır." İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ise Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına vize uygulamasını ne zaman kaldıracağına ilişkin bir soruya karşılık, İtalya'nın Türklere vizenin kaldırılması düşüncesini desteklediğini belirtti. Frattini, "Arnavutluk ve Bosna-Hersek henüz AB'ye aday bile değiller. Ama, AB içişleri ve adalet bakanları, bu iki ülkeye vizelerin kaldırılmasını onaylamış durumdalar. Bu durumda AB üyeliği için müzakereleri sürdürmekte olan Türkiye'nin vatandaşlarının da vizenin kaldırılmasını istemeleri son derece doğal" diye konuştu.