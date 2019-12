-DAVUTOĞLU: ÖNCELİKLE 1973 SAYILI KARAR UYGULANMALI ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya konusunda öncelikli olan hususun 1973 sayılı BM kararının tam olarak uygulanması ve Libya halkının talepleri doğrultusunda siyasi bir değişim sürecinin önünün açılması olduğunu bildirdi. Davutoğlu ve Letonya Dışişleri Bakanı Girts Valdis, Dışişleri Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Libyalı muhaliflere destek amacıyla Bingazi'ye askeri eğitmen gönderme kararı aldığı hatırlatılarak, olası bir kara harekatına Türkiye'nin nasıl bakacağının sorulması üzerine Davutoğlu şunları kaydetti: "Libya'daki durum maalesef sivil kayıplar açısından son derece kritik bir hal almış durumda. Her zaman dediğimiz gibi sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Özellikle Misrata'daki insani trajedinin bir an önce son bulması konusundaki kararlı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Yine aynı şekilde bir an önce ateşkesin sağlanması ve gerçek anlamda bir siyasi değişimin temin edilmesi için gerekli çabalar sürdürülmeli." Bakan Davutoğlu bugün telefonda görüştüğü BM Libya Özel Temsilcisi El Hatib'in Trablus ziyaretine ilişkin intibalarını kendisiyle paylaştığını kaydetti. Özel Temsilci El Hatib ile temas halinde olmaya devam edeceklerini belirten Davutoğlu, "Libyalı kardeşlerimiz için bir an önce bu can kayıplarına yol açan saldırıların durdurulması yönünde ve güvenliğin sağlanması yönünde her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi. Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararının uygulanması konusunda NATO'nun etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladıklarını hatırlatarak, "Şimdi öncelikli olan 1973 sayılı kararın tam olarak uygulanması ve Libya halkının talepleri doğrultusunda siyasi bir değişim sürecinin önünün açılması. Biz bu konudaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Diğer konularda şu anda elimize ulaşmış bilgiler yok, ulaştığı zaman değerlendiririz" dedi. -ORTAK KARARLAR ALDIK- Valdis'i Türkiye'de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Davutoğlu, Türkiye-Letonya ilişkilerinin son derece özel ilişkiler olduğunu, Türkiye'nin Letonya'yı 1925'ten beri bağımsız bir ülke olarak tanıdığını kaydetti. Davutoğlu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin Letonya'nın bağımsızlığının ardından 3 Eylül 1991'de yeniden tesis edildiğini hatırlatarak, 2004 yılında da karşılıklı büyükelçilik açmanın kararlaştırıldığını bildirdi. O dönemden bu yana ilişkilerin süratle geliştiğini söyleyen Davutoğlu, Letonya'nın NATO üyeliğine çok güçlü destek verdiklerini, Baltık Hava Polisi Görev Gücü'nü de 4 adet F-16 uçağı ile desteklediklerini kaydetti. Bakan Davutoğlu, iki ülke ekonomik ilişkilerinin de küresel krize rağmen istikrarlı olduğunu söyleyerek, 2010 yılında ticaret hacminin 137,5 milyon ABD dolara ulaştığını bildirdi. "Biz bugün bu ilişkileri daha da iyi düzeye getirmek için bazı ortak kararlar aldık" diyen Davutoğlu, üst düzey ziyaretlerin artarak devamı, ekonomik ilişkilerin gelişimi için işadamları arası ilişkilerin yoğunlaşması hususlarında çaba göstereceklerini kaydetti. Davutoğlu, Türkiye-Letonya İş Konseyi'nin oluşumunu da hızlandıracaklarını söyleyerek, ayrıca ulaştırma ve enerji alanlarında daha yoğun işbirliği yapma kararı aldıklarını bildirdi. Boğazlardan Karadeniz'e oradan da nehirler üzerinden Baltık Denizi'ne kadar giden ulaştırma koridorunun Türkiye için çok stratejik olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu koridorun Letonya için de büyük önem taşıdığını, bunu hem kara hem deniz ulaşımı açısından entegre bir proje olarak gördüklerini belirtti. Davutoğlu, enerji alanında da enerji arzının çeşitlendirilmesi konusunda istişareleri sürdürme kararı verdiklerini söyledi. Davutoğlu, AB konusunda Letonya'nın verdiği güçlü destek için teşekkür ederek, "Biz bu desteğin artarak devam etmesi ve daha sesli hale dönüşmesine büyük önem veriyoruz" dedi. Davutoğlu, bölgesel konuları konuk bakanla yemekte de görüşmeye devam edeceklerini belirterek, uluslararası alandaki işbirliğini geliştireceklerini, çeşitli kurumlara olan adaylıkları destekleyeceklerini bildirdi. Davutoğlu, iki ülke turistlerinin vize işlemlerinin karşılıklı olarak kolaylaştırılması konusunda da kararlılıklarının söz konusu olduğunu belirtti. -KONUK BAKAN VALDİS- Konuk Bakan Valdis de Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Davutoğlu'nun uluslararası arenada çok aktif bir dışişleri bakanı olduğunu ve çeşitli vesilelerle görüştüklerini anlattı. Açık ve verimli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Valdis, Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun uluslararası alandaki önemli konulardan olduğunu bildirdi. İkili ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Valdis, Türkiye'nin Letonya'nın işgalini tanımayan ülkeler arasında olduğunu ve bunun kendileri tarafından takdirle anıldığını ifade etti. "Türkiye ve Letonya siyasi ilişkileri çok iyi düzeyde seyretmekte" diyen Valdis, yeni üst düzey ziyaretler yapılacağını açıkladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de iyi olduğunu ve gelişmekte olduğunu belirten konuk bakan, yatırım alanında da iki ülke arasında büyük potansiyel bulunduğunu bildirdi. Valdis, "AB'nin genişlemesi konusunda Letonya'nın Türkiye'nin üyeliğine verdiği desteği bir kez daha dile getirmek isterim" diyerek, bu üyeliğin mevcut kriterlere göre gerçekleşmesi ve katılım sürecinin hızlanması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin NATO içinde çok iyi bir müttefik olduğunu belirten konuk bakan, Türkiye'nin Letonya'nın hava sahasının güvenliğinin korunmasına katkısından dolayı teşekkür etti. Konuk bakan, soru üzerine, Türk yatırımcıların Letonya'da yatırım yapmalarına sıcak baktıklarını da vurgulayarak, bu konuda bir heyetin Letonya'ya geleceğini, onlara yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.