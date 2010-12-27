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DAVUTOĞLU OCAK'IN İLK YARISINDA IRAK'A GİDECEK ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 19:01

-DAVUTOĞLU OCAK'IN İLK YARISINDA IRAK'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, ocak ayının ilk yarısında temaslarda bulunmak üzere Irak'a gideceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu, Irak'ta hükümetin kurulmasının ardından Iraklı yetkililerle biraraya gelecek. Ziyaretin kesin tarihi ve programının henüz netleştirilmediği kaydedildi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı bir açıklamada, çok kısa süre içinde önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu Irak'a göndereceğini, ardından da kendisinin Irak'a gideceğini bildirmişti.

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