Davutoğlu: Obama'nın arabuluculuğuna ihtiyacımız yok

T24

MİT-PKK görüşmesi

'Suriyeli subayı Türkiye iade etti' iddiası

Libya ziyaretleri

Sondaj krizi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu AKP Konya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davtuoğlu’nun açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:-Obama'nın Erdoğan'la görüşmesi, olağanüstü bir olay değildir. İsrail'le arabuluculuğa ihtiyacımız yok. Ortada bir ara yol bulunmasını gerektirecek durum yoktur. Tabii ki Obama ile Türk-İsrail ilişkilerini konuşuruz. Ama Türkiye'nin bu konudaki ilkesel tutumlarını en iyi bilen belki de ABD'dir. Bundan sonra atılacak adımlar konusunda Türkiye'nin 5 maddelik paketini ben açıkladım, Sayın Başbakan da teyit etti. Bundan sonraki adımlarda gerekenleri biz açıkladık bundan sonra atılacak adımlar önemli, yapılacak yorumlar değil-İstihbarat teşkilatının görevleri bellidir, bir sınırlama yoktur ve ülkenin bekası önemlidir. Hükümetimizin herhangi bir şekilde veremeyeceği bir hesap ya da durum yoktur. Terörü engellemek için ne gerekiyorsa, harekât dâhil ne gerekiyorsa yapılacak ve terörün bütünüyle dağıtılması için diğer alanlarda da yapılacaktır. Bu konuda da müsteşarımız görevini yapmıştır ve yapacaktır.-Suriyeli Yarbay Hüseyin Harmuş da dahil olmak üzere kim istiyorsa kamplarımıza gelmiştir, sonra da kendi isteğiyle ayrılmıştır. Harmuş'un herhangi bir pazarlık karşılığında iade edildiği iddiası kesinlikle yanlıştır. Biz gelenek olarak bize sığınanı karşılığı ne olursa olsun pazarlık yapmak söz konusu olmamıştır, bakarsanız Osmanlı'nın son dönemine bize krallar bile sığınmıştır ve sahip çıkmışızdır.-15 Temmuz'daki Libya Temas Grubu toplantısında önerdiğimiz konu dün BM tarafından kabul edildi. Bu karar doğrultusunda, Libya'yı Ulusal Geçiş Konseyi temsil edilecek ve bizim de çok sevdiğimiz ay yıldızlı Libya bayrağı BM'de çekilecek.-Kıbrıslı Rumların tek başına sondaj çalışma yapmak istemesi provokasyondur. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için garantör kimliği var.-Garantörlük sisteminden ve uluslararası anlaşmalardan doğan hakkımızı kullanacağız.-Daha önce de belirttiğimiz gibi Rum tarafının bu gayeden dönmemesi halinde bizim atacağımız adım, KKTC ile kıta sahanlığı anlaşması yapılması ve aynı şekilde Türk tarafının da arama çalışmalarına başlamasıdır.