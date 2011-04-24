-DAVUTOĞLU: OBAMA'NIN AÇIKLAMASI TEK YANLI ÇANAKKALE (A.A) - 24.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan açıklamasına ilişkin, ''Sayın Obama'nın yaptığı açıklama, tek yanlı ve tarihi tek bir perspektiften okuyan bir açıklama. İsterdik ki acılar paylaşılabilsin'' dedi. Çanakkale Kara Savaşları'nın 96. yıldönümü törenlerine katılmak üzere Çanakkale'de bulunan Davutoğlu, TRT Haber kanalında, ABD Başkanı Obama'nın 24 Nisan açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Sayın Obama'nın yaptığı açıklama, tek yanlı ve tarihi tek bir perspektiften okuyan bir açıklama. İsterdik ki acılar paylaşılabilsin. O yıllarda Anadolu topraklarından çıkarak Yemen'de, Sarıkamış'ta Galiçya'da, Çanakkale'de, Balkanların değişik köşelerinde yok olan bir neslin de hatıraları anılabilsin. Ümit ederdik ki dost ve müttefik ABD'nin Başkanı, Türklerin acılarını da paylaşsaydı, bunun için ortak acıları da paylaşabileceğimiz yeni perspektifle bir mesaj sunabilseydi. Ama biz kararlı bir şekilde bu acıları, dünya savaşında yaşadığımız bu acıları adil bir hafızayla birlikte hatırlama çabasını sürdüreceğiz.'' Bu tek taraflı açıklamayı, gerçekten tarihi olayları anlama bakımından yetersiz ve yanlı bir açıklama olarak gördüklerini kaydeden Davutoğlu, ''Ümit ederiz ki artık herkes bir diğerinin acısını daha kolay anlayabilir, bir empati içinde bütün acıları paylaşabilir'' dedi.