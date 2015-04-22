Davutoğlu: Obama Türkiye'yi rencide edecek bir açıklama yapmayacaktır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1915 kıyımının 100. yıl dönümünde 24 Nisan'da vereceği mesajda soykırım ifadesini kullanıp kullanmayacağı merak konusu olan ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'yi rencide edecek bir açıklama yapmayacağını ümit ettiğini söyledi.

Başbakan Davutoğlu ve Avustralya Başbakanı Abbot ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Davutoğlu: İslamofobi konusunda görüşlerimizi aktardık. Biz beraber çalışıyoruz. Bundan sonra da birlikte çalışacağız.

Abbot: Bizi çok sıcak karşıladılar. Türk halkının bize yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den bu yana 100 yıl geçti. Türkler ve Avustralyalılar savaştılar ama birbirilerine yardım ettiler. Türk halkına çok teşekkür ediyorum.

Çok geniş konularda istişarerlerde bulunduk. DAİŞ'in tehdidi bize kadar ulaşabiliyor. Sadece sınırlarda kalmıyor. Bu tehdidin Suriye ve Irak'ta yok edilmesi gerektiğina inanıyoruz.

Türkiye'de ekonomik bir mucize gerçekleşiyor. Çok kısa bir sürede bu başarınız için dünyada birçok ülke sizi kıskanıyor.

Soru ve Cevap:

Siz DAİŞ'e karşı hava saldırısına katıldınız. Bunu genişletecek misiniz?

Şu an bunu genişletme gibi bir gayemiz yok. Avustralya olarak bu tehdidi ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Koalisyon şiddetli bir şekilde buna karşı çıkacak. Türkiye'nin destekleri de bizi çok memnun ediyor.

- Türkiye'den ne tür bir işbirliği bekliyorusunuz?

İşbirliğimiz sürecek. Türkiye'nin tek başına hareket etmesini bekleyemeyiz. Birçok ülke Türkiye'den bir şey yapmasını bekliyor. Terörle mücadele konusunda Türkiye'deki polisle iş birliği içindeyiz.

- 24 Nisan yaklaşıyor. Önce Papa'nın ardından diğer açıklamalar için ne diyeceksiniz?

100 yıl önce savaşan insanların torunları bugün yan yana. Bakın Türkiye ve Avustralya bayrakları yan yana. Ermenistan'a da aynı şeyi söylüyoruz. Ortak tarihimizi adil hafızayla paylaşalım. Ermenistan'la protokoller imzaladık ama Ermenistan bundan vazgeçti.

Belgeleri açalım. Her türlü acıyı paylaşalım. Ama bize kimse kibirle bakamaz.