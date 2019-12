-Davutoğlu New York'ta görüşmelere başladı NEW YORK (A.A) - 19.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüştü. 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları kapsamında New York'a gelen Davutoğlu, görüşmelerine başladı. Davutoğlu ilk olarak İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile Türkevi'nde bir araya geldi. Başında sadece görüntü alınmasına izin verilen görüşmeye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da katıldı. Bakan Davutoğlu bugün BM'de gün boyu çeşitli ülkelerin bakanlarıyla ikili toplantılar yapacak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Terörizmle Uluslararası Mücadele Sempozyumuna katılacak. Davutoğlu bugün ayrıca Waldorf Astoria otelinde, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşecek.