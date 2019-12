-Davutoğlu, New York'ta Barzani ile görüştü NEW YORK (A.A) - 27.09.2011 - 66. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Başında sadece görüntü alınmasına izin verilen ve Türkevi'nde yapılan görüşmede, Davutoğlu ve Barzani'nin terörle mücadelede işbirliği, Irak'taki durum ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. -Pakistan'ın resepsiyonuna katıldı- Davutoğlu New York'taki temasları çerçevesinde, Pakistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 2012-2013 dönemi adaylığı nedeniyle Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar tarafından düzenlenen resepsiyona da katıldı. Bakan Davutoğlu'nun Milenyum Otelde düzenlenen resepsiyonda, Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar ve Hindistan Dışişleri Bakanı Shri S. M. Krishna ile birlikte fotoğrafı çekildi. Burada Pakistan Dışişleri Bakanı Khar ''Biz iki kardeş ülkeyiz'' dediği, Davutoğlu'nun da ''Aslında üç kardeş ülkeyiz'' şeklinde konuştuğu öğrenildi. -En az gelişmiş ülkeler toplantısı- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, BM'deki toplantıları kapsamında ''En Az Gelişmiş Ülkeler Grubunun Yıllık Bakanlar Toplantısına'' da katılarak konuşma yaptı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ve BM Genel Kurul Başkanı Nasır Abdülaziz El Nasır'ın da konuşma yaptıkları toplantıda Bakan Davutoğlu, bu yıl Mayıs ayında 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına evsahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Konferansın Dışişleri Bakanı olarak katıldığı en anlamlı uluslararası toplantılardan biri olduğunu da ifade eden Davutoğlu, bu kapsamda İstanbul'daki konferansta sağlanan ivmenin artırılması gerektiğini, İstanbul Eylem Planı'nın da uluslararası toplumun en az gelişmiş ülkeleri destekleyeceklerine dair gösterdikleri siyasi iradeyi yansıttığını kaydetti. Davutoğlu konuşmasında Türkiye'nin en az gelişmiş ülkelere olan desteğinin G20 dahil tüm uluslararası platformlarda süreceğini sözlerine ekledi. -İkili görüşmeler- Davutoğlu BM'de sürdürdüğü ikili görüşmeleri kapsamında ise En Az Gelişmiş Ülkeler toplantısının ardından Tayland ve Etyopya'nın dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Her iki görüşmede de ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Davutoğlu'nun Cezayir Dışişleri Bakanı Mourad Medelci ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler, Arap Baharının gündeme geldiği, ayrıca Cezayirli bakanın Davutoğlu'nu ülkesine devam ettiği, Davutoğlu'nun da davete olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Davutoğlu'nun Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota ile görüşmesinde ise, bakanın 3 hafta önce İstanbul'da olduğunu hatırlatarak bu ziyaret için Davutoğlu'na teşekkür ettiği, ayrıca Brezilya Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarının konuşulduğu öğrenildi. Görüşmede ayrıca Arap Baharı, Filistin'in BM'ye üyelik başvurusunun ele alındığı bildirildi. Singapur Dışişleri Bakanı K Shanmugam ile görüşmede ise ekonomik kriz ve politik gelişmeler bağlamında Asya'daki genel durumun ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilirken ayrıca Davutoğlu'nun Singapurlu Bakanı Türkiye'ye davet ettiği ve en kısa zamanda Singapur'un Ankara'da büyükelçilik açmasını temenni ettiğini söylediği bildirildi. -Türkiye'nin BMGK adaylığı- Bu arada Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun BM'deki ikili görüşmelerinde Türkiye'nin 2015-2016 BM Güvenlik Konseyi adaylığı çerçevesinde BM üyesi devletlerden destek istediği de öğrenildi. Davutoğlu'nun BM'deki yoğun temasları bugün de devam edecek. Davutoğlu'nun temasları çerçevesinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile de biraraya gelmesi bekleniyor. Bakan Davutoğlu'nun yarın New York'tan ayrılması bekleniyor.