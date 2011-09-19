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Dünya

Davutoğlu New York'a geldi NEW YORK (A.A)

19 Eylül 2011 10:11

-Davutoğlu New York'a geldi NEW YORK (A.A) - 19.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılmak üzere New York'a geldi. Bakan Davutoğlu'nu JFK Havaalanında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Washington Büyükelçisi Namık Tan ve New York Başkonsolosu Mehmet Samsar karşıladı. Davutoğlu, BM üst düzey toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek olan ve yarın New York'a gelmesi beklenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyette yer alacak. Davutoğlu'nun BM'de pekçok ikili ve çok taraflı toplantıya katılması öngörülüyor.

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