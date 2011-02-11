-DAVUTOĞLU NET KONUŞTU ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Istvan Szabo'nun verdiği yemekte Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumuyla ilgili ''net mesajlar verdiği'' bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu, Macaristan Büyükelçisi Istvan Szabo'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AB üyesi ülkelerin Büyükelçilerinin de katıldığı yemekte, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, ''AB'yi kullanmasının kabul edilemez olduğunu'' vurguladı. Davutoğlu'nun, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumu hakkında bazı AB ülkelerinin ''ahde vefa ilkesine uymayan tarzdaki tutumlarının üzüntü verici olduğunu'' dile getirdiği, ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs hakkındaki tutumunu ve kapsamlı çözüme verdiği desteği aktardığı kaydedildi. Diplomatik kaynaklara göre Davutoğlu, AB ülkelerinin görüşmelerde ''kimin daha olumlu tutum takındığını BM'den sorup, gerçekleri görmesi gerektiğini'' dile getirdi. Davutoğlu'nun ayrıca, vize ve geri kabul konusunda Türkiye'nin tutumunu da aktardığı belirtildi. AP DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİNİN ONAYLADIĞI RAPOR TASLAĞI Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından dün kabul edilen rapor taslağıyla ilgili olarak da görüşlerini dile getirdiği belirtildi. Davutoğlu'nun, taslakta, ''tek taraflı, gerçeklerle bağdaşmayan ve Türkiye tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan unsurlara yer verilmesinin üzüntüyle karşılandığını'' söylediği kaydedildi. Kıbrıs'ta devam eden kapsamlı müzakereler ve Kıbrıs Türk tarafının ''yapıcı, çözüme dönük ve BM tarafından açıkça takdir edilen gayretlerinin adeta hiçe sayıldığını'' dile getiren Davutoğlu'nun, ''Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasında sorumluluğu olanların görmezden gelindiğini, adalet duygusundan ve yapıcı anlayıştan uzak bu yaklaşımın hayal kırıklığı yarattığını kaydettiği'' bildirildi.