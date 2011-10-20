-Davutoğlu, Neçirvan Barzani'yi kabul etti ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Barzani, Dışişleri Bakanlığı'nda yaklaşık 2 saat süren görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Hakkari'deki saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, Irak anayasasının, Irak topraklarının komşularına karşı kullanılmasına kesinlikle izin vermediğini kaydetti. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'nin en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmesinin gündemde olduğunu söyleyen Barzani, işbirliğinin tüm alanlarda daha da güçleneceğini bildirdi.