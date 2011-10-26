-Davutoğlu, Nebil El Arabi ile görüştü BEYRUT(A.A) - 26.10.2011 - Eyüp Coşkun - Katar'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Doha'da Arap Birliği Genel sekreteri Nebil El Arabi ile bir araya gelerek, bölge sorunlarını görüştü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Arap Birliği Genel Sekreteri El Arabi ile kaldığı otelde bir araya geldi. Bakan Davutoğlu ile Arabi, yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ''Arap baharı'' ile Ortadoğu ülkelerinde yaşanan gelişmeler ve son durumun ele alındığı öğrenildi. Doha'daki temaslarını tamamlayarak Ürdün'e geçecek Davutoğlu, burada Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edilecek.