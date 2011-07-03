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DAVUTOĞLU NEBİL EL ARABİ İLE GÖRÜŞTÜ  KAHİRE (A.A)

03 Temmuz 2011 10:21

-DAVUTOĞLU NEBİL EL ARABİ İLE GÖRÜŞTÜ  KAHİRE (A.A) - 03.07.2011 - Mısır'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüştü.  Davutoğlu, Nebil El Arabi görüşmesi Kahire'deki Kempinski Nil Otel'de gerçekleşti.  Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, görüşmede başta bölgesel konular olmak üzere Türk-Arap ilişkileri ele alındı. Görüşmeden sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri El Arabi'ye eskiden beri "Ağabey" diye hitap ettiğini belirterek, bir çok konuda Arap Birliği ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.  El Arabi de, Türkiye'nin bölge ile ilgili girişimlerini takdirle karşıladıklarını belirterek, Arap Birliği'nin her alanda Türkiye ile işbirliği yapacağını kaydetti.

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