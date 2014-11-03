Davutoğlu: Ne savaşa girer, ne de oyunun dışında kalırız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve Peşmerge’nin Türkiye üzerinden Kobanê’ye geçişine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi savaşa çekmek isteyenlerin oyununu bozarak, Mehmetçiğin savaşa girmesini engellediklerini belirten Davutoğlu, Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin de, “Ne savaşa girer, ne de oyunun dışında kalırız” dedi.

AKP’nin Afyonkarahisar’da ilk kez Davutoğlu başkanlığında yapılan parti kampında çözüm süreci ve Suriye’deki gelişmeler masaya yatırılırken, milletvekillerinden de önceki kamplara göre rekor söz talebi geldi. 43 vekilin söz aldığı toplantıda, özellikle batı illerinden vekiller Kobanê’ye giden Peşmergenin geçiş görüntüleriyle ilgili tepkilerini dile getirdiler.

Güneydoğulu vekiller de, “Bölgede en çok saldırıya maruz kalanlar biziz, bir çok tehdit alıyoruz, ama buna rağmen halk çözüm sürecine bizimle birlikte inanıyor, barış ve huzur atmosferinin devamını istiyor, bu sürdürülmeli” dediler.

Turan Yılmaz’ın Hürriyet’teki haberine göre, Davutoğlu da Peşmergenin geçiş süreciyle ilgili vekillerini bilgilendirirken, “Biz ne savaşın içine gireriz, ne de oyunun dışında kalırız” dedi ve şöyle konuştu:

“Biz burada bizi savaşa çekmek isteyenlerin oyununu bozduk. PKK ve PYD önce peşmergenin Kobani’ye geçişini istememişti. Batılılarda buna çok sıcak bakmamıştı. Bizi IŞİD’le mücadele adı altında bölgedeki savaşa sokmak istiyorlardı. Biz Peşmergenin geçişini sağlayarak ve izin vererek Mehmetçiğin savaşa girmesini engelledik.”

Paket imzaya açıldı

İçişleri Bakanı Efkan Ala da yeni güvenlik paketine ilişkin vekilleri bilgilendirirken, tasarının bakanların imzasına açıldığı, imzaların tamamlanması halinde bugün Meclis’e gönderilebileceği bilgisini aktardı.