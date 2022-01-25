Davutoğlu'ndan Ukrayna'da yapılan liderler zirvesi yorumu: Rusya ve Ukrayna’ya komşu tek NATO ülkesi olan ve arabuluculuk iddiasındaki Türkiye davetli değil; bu mudur dünya liderliği?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Ukrayna'da yapılan liderler zirvesinde Türkiye'nin yer almamasına dikkat çekti. Davutoğlu, "Rusya ve Ukrayna’ya komşu yegane NATO ülkesi olan ve arabuluculuk iddiasındaki Türkiye davetli değil; görüşünü soran bile yok. Bu mudur dünya liderliği?" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna'da yapılan liderler zirvesinde Türkiye'nin yer almamasına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'daki gerginlik için 'arabulucu olabiliriz' şeklinde konuşmuştu. Davutoğlu'nun ilgili paylaşımı şu şekilde: "Görüşünü soran bile yok" "Soğuk Savaş sonrasının en ciddi krizinin yaşandığı Ukrayna’da liderler video zirve görüşmeleri yapıyor. Aynı anda Rusya ve Ukrayna’ya komşu yegane NATO ülkesi olan ve arabuluculuk iddiasındaki Türkiye davetli değil; görüşünü soran bile yok. Bu mudur dünya liderliği?"