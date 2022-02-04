Davutoğlu'ndan Atatürk Anıtı tepkisi: Karanlıktan, karışıklıktan medet umanlar bu kez de Samsun'da ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da Atatürk heykelinin bulunduğu Onur Anıtı'na halat bağlanıp çekilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Karanlıktan, karışıklıktan medet umanlar bu kez de Samsun'da ortaya çıktı” dedi.

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na ip bağlayıp, çekilmeye çalışılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Davutoğlu Twitter’daki paylaşımında “Karanlıktan, karışıklıktan medet umanlar bu kez de Samsun'da ortaya çıktı. Türkiye’yi kimlikler ve değerler üzerinden kutuplaştırma çabası dün de asıl gündemimizi gölgeledi bugün de yine aynısı yapılmak isteniyor. Gelecek Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.