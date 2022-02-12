Davutoğlu'ndan NATO tepkisi: Türkiye'nin bu masada olmaması kabul edilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya- Ukrayna krizinin ele alındığı NATO toplantısında Türkiye'nin temsil edilmemesini ''Yanı başımızda savaş çıkartacak kriz var; NATO liderleri bir araya geliyor. Rusya ve Ukrayna’ya komşu olan Türkiye ve Sn. Erdoğan davet bile edilmiyor. Bedelini en çok bizim ödeyeceğimiz krizde masada olmamamız kabul edilemez. Türkiye’nin hak ettiği itibar bu olamaz.'' açıklamasıyla tepki gösterdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüksek tansiyon devam ederken NATO üyesi ülkelerin liderleri olağanüstü toplandı. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun katıldı. Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı. ''Türkiye’nin hak ettiği itibar bu olamaz" NATO üyesi Türkiye'nin hemen yanı başında yer alan krizin görüşüldüğü toplantıda Türkiye'nin temsil edilmemesine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Davutoğlu, ''Türkiye’nin hak ettiği itibar bu olamaz.'' dedi. Davutoğlu, paylaşımında şunları söyledi: ''Yanı başımızda savaş çıkartacak kriz var; NATO liderleri bir araya geliyor. Rusya ve Ukrayna’ya komşu olan Türkiye ve Sn. Erdoğan davet bile edilmiyor. Bedelini en çok bizim ödeyeceğimiz krizde masada olmamamız kabul edilemez. Türkiye’nin hak ettiği itibar bu olamaz.''