Davutoğlu'ndan MEB'e Doğu Türkistan tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Hayalimdeki Çin' adıyla düzenlediği resim yarışmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı tutmuş çocuklarımıza Hayalimdeki Çin resim yarışması düzenliyor. Bizim hayalimiz ise Doğu Türkistan” dedi.

Sosyal medya paylaşımında ‘Hayalimdeki Çin’ başlığıyla bir çocuğun resmettiği ‘Doğu Türkistan’ temalı resmi de paylaşan Davutoğlu, “Sevgili çocuklar siz de ata yurdumuzdaki kardeşlerinizin zulümden kurtulmasının hayalini resme dökün ve bu yarışmaya gönderin. Görmek istemeyenlere inat!” çağrısında bulundu.

Davutoğlu, yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Milli Eğitim Bakanlığı tutmuş çocuklarımıza Hayalimdeki Çin resim yarışması düzenliyor. Bizim hayalimiz ise Doğu Türkistan.. Sevgili çocuklar siz de ata yurdumuzdaki kardeşlerinizin zulümden kurtulmasının hayalini resme dökün ve bu yarışmaya gönderin. Görmek istemeyenlere inat!"