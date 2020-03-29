Davutoğlu'ndan Mansur Yavaş'a, '6 milyon tek yürek' kampanyası için destek telefonu

T24 Haber Merkezi

Gelecek Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerini durduran esnaf ve çalışanları için başlattığı '6 milyon tek yürek' kampanyasına destek verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün Twitte hesabından “Gün dayanışma günü, gün birlik beraberlik günü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’ı başlattığı #6milyontekyürek kampanyası dolayısıyla tebrik ediyor ve Gelecek Partisi olarak 500 koli gıda yardımıyla “Biz de varız” diyoruz” diye yazdı.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu da Yavaş’ı telefonla arayarak başlatılan kampanyadan dolayı tebrik etti.

Davutoğlu, “Gün partiler, siyaset üstü davranışlar gerektiren ve omuz omuza, olunmasını hatırlatan bir gündür. O sebeple, teşkilatlarımız ile başlattığınız bu anlamlı kampanyaya sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.

Yavaş ise, Davutoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.