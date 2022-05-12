Davutoğlu'ndan Kaftancıoğlu kararına yorum: Vesayetçi anlayış ile iktidarda kalamazsınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 3 davadan verilen cezanın onanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. "Karar ile demokratik siyaseti hedeflemiştir" değerlendirmesini yapan Davutoğlu, "90’ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız." ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Davutoğlu: Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!

Twitter'dan kararı yorumlayan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yargı, Sn. Kaftancıoğlu kararı ile demokratik siyaseti hedeflemiştir. Siyasete göz dağı vererek, seçim sürecini etkilemek isteyenleri uyarıyorum: 90’ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!"