Davutoğlu'ndan İBB'ye terör teftişi açıklaması: İthamla başlayarak hemen arkasından teftişi getirerek bir psikolojik ortam oluşturmak doğru değil

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "terör teftişi" başlatmasına ilişkin olarak, “Bir teftiş söz konusuysa objektif kriterler ile yapılmalı ve tamamlandıktan sonra açıklamalar yapılarak, ihmal varsa o zaman ortaya konmalı. Ama daha teftiş başlarken ithamla başlanıp hemen arkasından teftişi getirerek bir psikolojik ortam oluşturmak doğru değil” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi’ndeki ziyaret sonrası iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Davutoğlu, "Eğer böyle bir vahim hata yapılmışsa bu adli sicil kayıtlarını verenler kimlerdir? Bu suçlar göreve başladıktan sonra işlenmişse hangi hukuki işlemler yapılmıştır?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Siyasi iklim oluşturarak Türkiye’de böylesi teftiş ortaya konmak isteniyorsa o, iktidara da zarar verir"