Davutoğlu'ndan gençlere Netflix yerine tavsiye: Nureddin Nebati, Bahçeli ve Soylu'nun videolarını izleyin

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında gençlere film tavsiyesinde bulundu. Davutoğlu, "Nureddin Nebati, Bahçeli ve Soylu'nun videolarını izleyin" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir videolu paylaşım yaptı. "Gençler Netflix'e de zammın geldiği şu günlerde size bir tavsiyede bulunayım; komedi filmi izlemek isteyen Nurettin Nebati’nin, gerilim ve korku filmi arayanlar da Bahçeli ile Soylu’nun videolarını izleyebilir" notuyla yaptığı videolu paylaşımında Davutoğlu, "Bir Hazine Bakanı var evlere şenlik. Televizyon programlarında komedi dizilerine ihtiyaç yok. Gerilim filmlerine de ihtiyaç yok. Süleyman Soylu ve Bahçeli'yi izleyeceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki 'Türk Lirası'nın artık düşeceği bir yer yok.' Türk Lirası'nın üzerinde ay yıldız var, utanmaları lazım. Milliyiz, yerliyiz derken utanmaları lazım." ifadelerini kullandı.