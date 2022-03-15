Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın doktorlar hakkındaki sözlerine tepki: Buna siyasi ahlaksızlık denir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Dr. Sare Davutuoğlu’nun da katıldığı Gelecek Partisi Genel Merkez toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Gelecek Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Sağlık Politikaları İzleme Kurulu Başkanı Dr. Ayşe Güney’in yanı sıra Hekimlerle Hukuki Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram katılarak birer konuşma yaptılar.

Sağlıkta yapılan sistem değişikliği ile sağlık çalışanları ile hastaların karşı karşıya getirildiğini dile getiren Davutoğlu, "Eğer talimatla ‘5 dakikada bir hasta bakacaksınız’ diyorsanız, sistem çökmüş demektir" diye konuştu.

Independent Türkçe'nin haberine göre Davutoğlu, hastanın inisiyatif kullanarak hastayı 5 değil de 10 dakika muayene etmek istediği zaman da sırada bekleyen hastaların tepkisi ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Yapılan niteliğe ve eğitimli insana düşmanlık yaratmak ve vasatlığı övmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık çalışanları ile ilgili sözlerini dinlerken tüylerinin ürperdiğini belirten Ahmet Davutoğlu, yapılan şeyi "niteliğe ve eğitimli insana düşmanlık yaratmak ve vasatlığı övmek" olarak değerlendirdi.

Pek çok sağlık çalışanının hastalara sağlık hizmeti verirken saldırıya uğrama korkusu yaşadığını ifade eden Davutoğlu, doktor ve hastaların karşı karşıya getirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sitem bozuksa sorumlusu sizsiniz"

"Hekimle hastayı rakip haline getirmemek lazım. Onlar rakip değil. Hikmetle bakıldığında birbirini tamamlayanlar. Eğer bu kadar hasta doğrudan doktora ulaşabiliyorsa sistem yanlış kuruldu. Cumhurbaşkanı şunu yapmaya çalışıyor. Sistem bozukluğu dolayısıyla kendisine yönelecek halk tepkisini, ‘Bakın ben şu imkanları sağladığım halde bu hekimler küçük maddi hesaplar sebebiyle ülkeyi bırakıp gidiyor. Suçlu onlar’ diyor. Aslında bu Sayın Erdoğan’ın ilk defa yaptığı bir şey değil. Şöyle hesap ediyor, bu çok tehlikeli bir şey. Hasta popülasyonu milyonlar, hekim popülasyonu yüzbinler. O milyonlardan kendisine yönelecek tepkiyi hekimlere yönelterek hekimleri hedef tahtası haline getiriyor. Buna siyasi ahlaksızlık denir. Bu bir devlet adamının yapmaması gereken bir şeydir. Sitem bozuksa sorumlusu sizsiniz"