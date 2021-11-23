Davutoğlu’ndan Erdoğan’a “ekonomik kurtuluş savaşı” tepkisi: Bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" sözlerine tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan-Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi 'Ekonomik kurtuluş savaşı' değildir! Her açıklamaları ekonomiye atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı, “Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız” açıklamasına muhalefet liderlerinden peş peşe tepkiler geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu sözlerle ilgili paylaşımda bulundu.

“Erdoğan-Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ değildir” diyen Davutoğlu, “Her açıklamaları ekonomiye atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırılmalıdır!” ifadelerini kullandı.