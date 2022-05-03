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Davutoğlu'ndan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı: Basın özgür olmazsa gerçekler karanlıkta kalır

"Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında Türkiye'nin 149. sırada yer alması kabul edilemez bir durum"

03 Mayıs 2022 21:20

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne dair paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin 180 ülke arasında 149'uncu sırada yer almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Basın özgür olmazsa gerçekler karanlıkta kalır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne dair paylaşımda bulundu. Davutoğlu, Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin 180 ülke arasında 149'uncu sırada yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Davutoğlu, "Unutmayalım, basın özgür olmazsa gerçekler karanlıkta kalır" dedi.

Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Basın Özgürlüğü gününü buruk kutluyoruz. Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında Türkiye'nin 149. sırada yer alması kabul edilemez bir durum. Unutmayalım, basın özgür olmazsa gerçekler karanlıkta kalır."

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