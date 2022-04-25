Davutoğlu'ndan çiftçilere: Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya’da çiftçilerle bir araya geldi. Davutoğlu, “Çiftçilerimize söz veriyorum; Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı’nın önceki gün düzenlediği iftar öncesinde çiftçiler ve esnaf ile bir araya geldi. Davutoğlu, Sakarya ziyaretlerine, Ferizli ilçesine bağlı Gölkent mahallesinden başladı. Gölkent mahallesinde çok sayıda çiftçi, Davutoğlu'nu traktörleriyle karşıladı. Çiftçiler, tarımsal üretimdeki yüksek maliyetlere tepki göstererek Davutoğlu’na, “Mazot alamayacak durumdayız, gübre alamayacak durumdayız, nasıl ekeceğiz biz tarlalarımızı” diye dert yandı.

Davutoğlu, çiftçilere, “Alın terini silen çiftçilerimizin alın teri mübarek olsun. Çiftçilerimize söz veriyorum; Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" dedi. Davutoğlu, daha sonra Çark Caddesi esnafını ziyaret etti.