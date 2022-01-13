Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'in ailesine taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün Konya'dan Ankara'ya dönerken Ankara-Niğe Otoyolu'nun Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşandıki milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Keçiören ilçesindeki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de eşlik etti. Ziyarette Davutoğlu, Çalık ailesine başsağlığı diledi. Baba Ali Çalık, çıkışta Davutoğlu'nu aracına kadar uğurladı.