-DAVUTOĞLU, NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ ALMATI (A.A) - 17.07.2010 - Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ikili temasları çerçevesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü. Davutoğlu ve Nazarbayev, ayaküstü yaptıkları sohbette Kırgızistan'daki duruma değindi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüştü.