-DAVUTOĞLU: NATO'NUN ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYORUZ ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'da normalleşmenin sağlanması, sivillere yönelik saldırıların durdurulması bağlamında NATO'nun çalışmalarını en etkili şekilde sürdürmesine büyük önem verdiklerini söyledi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile Dışişleri Konutundaki görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Davutoğlu, Rasmussen ile birçok konuyu ele aldıklarını söyleyerek, Genel Sekreterin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı. Rasmussen'in Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi daha detaylı olarak ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, Lizbon zirvesi sonrasında NATO komuta sistemi ile ilgili istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Bakan Davutoğlu, özellikle Libya bağlamında NATO'nun BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca bir misyon yürüttüğünü hatırlatarak, NATO'nun bu çerçevede insani yardımlar, silah ambargosu, üst uçuş kontrolü ve sivillerin korunması çerçevesinde Libya'da faaliyet yürüttüğünü belirtti. Davutoğlu, şunları kaydetti: "Tabii sürekli Türkiye ile koordinasyon halinde yürütülen çalışmalardır. Biz her zaman olduğu gibi Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, Libya'daki kardeşlerimizin can güvenliği ve bir an önce Libya'da normalleşmenin sağlanması, sivillere yönelik saldırıların durdurulması bağlamında NATO'nun çalışmalarını en etkili şekilde sürdürmesine büyük önem veriyoruz. Bu bir haftalık çalışmaları gözden geçirdik, ayrıca Türkiye'nin yapmakta olduğu katkılarla ilgili bilgi verdim, o da daha detaylı olarak bunları almaktan memnuniyetini ifade ettiler." Davutoğlu, özellikle insani yardımlar konusunda yapılan çalışmaları gözden geçirdiklerini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi Türkiye NATO operasyonlarına silah ambargosu ve insani yardımlar çerçevesinde katkıda bulunuyor ve son birkaç gün içinde gerçekten Libya'daki insani durum bağlamında en olumsuz şartlara sahip olan Misrata'da çok önemli bir operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan bütün devlet kurumlarını tebrik ediyorum" dedi. Bakanlar Kurulu'nu bu sabah bilgilendirdiklerini belirten Davutoğlu, Misrata'nın uzun süredir kuşatma altında, çok sayıda sivilin çok olumsuz şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalıştığı bir şehir olduğunu anımsatarak, yaklaşık bir haftadır Misrata'ya ulaşmaya çalıştıklarını, sonunda da geçen hafta gemilerin bölgeye gittiğini ancak çatışmalar nedeniyle denizde beklediklerini anlattı. Sürekli görüşmeler sonrasında, cumartesi günü çatışmaların kısmen de olsa durmasını temin edebildiklerini kaydeden Davutoğlu, cumartesi akşam saatlerinde gemilerin Misrata'ya ulaştıklarını belirtti. Davutoğlu, hastanelerden ve evlerden yaklaşık 250 yaralının Misrata'dan alındığını, yüze yakın refakatçinin de onlara katıldığını, Bingazi'den alınan yolcularla birlikte yaklaşık 350 yaralının gemide olduğunu söyledi. Davutoğlu, savaş uçakları ve firkateynlerle korunan ve 475 yolcunun, 20 Türk vatandaşının bulunduğu geminin, yarın akşam saatlerinde İzmir'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Görev yapan sağlık personellerine, hizmet veren herkese teşekkür ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı, "Türkiye Cumhuriyeti kudret ve şefkat elinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Bingazi'de de sahra hastanesi dahil tüm imkanların oluşturulması için çalışma yürütüldüğünü, getirilmesi mümkün olmayan yaralıların orada tedavisi için çaba gösterileceğini de ifade etti. Davutoğlu, iki tane C-130 uçağının malzemeleri ile Bingazi'ye hareket ettiğini de bildirdi. Libya'dan gelen hükümetin özel temsilcisi ve Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulati Ubeydi ile görüşeceğini söyleyen Davutoğlu, krizin ilk anından itibaren Trablus'daki Büyükelçiliğin ve Bingazi'deki Başkonsolosluğun da hizmetlerine devam ettiğini hatırlatarak, bildiği kadarıyla Türkiye'nin her iki hizmeti yürütebilen tek ülke olduğunu bildirdi. Davutoğlu, Libya Ulusal Konseyi ile de temasların sürdüğünü ve bugün onlarla tekrar görüştüğünü belirterek, onları da önümüzdeki günlerde Türkiye'de ağırlayacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, mümkün olduğu kadar en kısa sürede bu acıların bitmesi ve bir yol haritasının ortaya konulması için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını tekrarladı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından akşam yemeğinde bir araya geleceklerini belirten Davutoğlu, Lübnan'daki son görüşmeleri ele alacaklarını kaydetti. Lübnan'da hassasiyetini sürdüren bir hükümet krizinin söz konusu olduğunu hatırlatan Davutoğlu, bu konuda elden geleni yapacaklarını kaydetti. Davutoğlu, yarın da Bahreyn'e gideceğini söyleyerek, siyasi istikrarına önem verdikleri Bahreyn'de tüm taraflarla görüşerek, Türkiye'nin Bahreyn'deki siyasi reform sürecine katkısını bir kez daha dile getireceğini kaydetti.