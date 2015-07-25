Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e bilgi verdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı telefon görüşmesinde başta IŞİD, PKK ve DHKP-C olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme Jens Stoltenberg'in talebi üzerine gerçekleştirildi. Genel Sekreter Stoltenberg, görüşmede, son günlerdeki terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehit edilen güvenlik görevlileri için taziye dileklerini iletti.



Başbakan Davutoğlu da başta IŞİD, PKK ve DHKP-C olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar hakkında Stoltenberg'e bilgi verdi.



Görüşmede gelişmeler hakkında bugün NATO Konseyi'nin bilgilendirildiği, kamu düzeni ve ulusal güvenliğin gerektirdiği her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.



Başbakan Davutoğlu'nun ayrıca Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırıları sonrasında taziyelerini bildiren ve terörle mücadele çabalarına destek veren müttefiklerin, gösterdiği dayanışmayı memnuniyetle karşıladığı da kaydedildi.



Genel Sekreter Stoltenberg'in de ittifakın Türkiye'nin terörle mücadele yönündeki çabalarının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceği belirtildi.