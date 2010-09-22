-DAVUTOĞLU NATO-RUSYA KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDI NEW YORK (A.A) - 22.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York'ta düzenlenen NATO-Rusya Konseyi toplantısına katıldı. Diplomatik kaynaklar, toplantının öneminin, öncelikle 2008'deki Gürcistan krizinin ardından yapılan ilk gayrıresmi NATO-Rusya Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı olmasından kaynaklandığını belirttiler. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 20 Kasımda yapılacak NATO-Rusya zirvesi öncesinde Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi açısından bugünkü toplantının önemli bir aşama olduğunu ifade eden kaynaklar, toplantıda özellikle NATO ile Rusya arasında ekonomik ve stratejik işbirliği alanlarının ele alındığını, ayrıca "Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması" ile "Avrupa Güvenlik Mimarisi" konusu hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydettiler. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun da toplantıda yaptığı konuşmada, NATO ile Rusya arasında pratik işbirliği alanlarının önemine değinerek, Türkiye'nin somut işbirliği olarak örneğin NATO ile Rusya arasında narkotik alanda işbirliğinin yapılabileceğini belirtti. Avrupa'nın batısından Rusya'nın doğusuna kadar olan bölgenin hava sahasının ortak kontrolü konusuna da konuşmasında değinen Bakan Davutoğlu, Rusya'nın Somali'de korsanlarla yapılan mücadeleye gemi gönderdiğini ve NATO'ya destek verdiğini, bunun önemli olduğunu söyledi. Konsey, taraflar arasındaki ilişkiyi geliştirmek için 2004 yılında kurulmuştu.