-DAVUTOĞLU NASRALLAH İLE GÖRÜŞTÜ BEYRUT (A.A) - 19.01.2011 - Lübnan'da hükümet krizine çözüm bulmak üzere Beyrut'a gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün gece Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nasrallah ile otel dışında bir yerde yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görüşmede Türkiye'nin, Lübnan'da barışın ve istikrarın korunmasına ne kadar önem verdiği ve Lübnan'daki istikrarın bölgedeki barışa ve istikrara hizmet edeceği dile getirildi. Görüşmede Türkiye'nin, sürecin barışcı bir çerçevede devam etmesinin önemini vurguladığı ve tüm tarafları içeren ulusal birlik ruhunun kaybolmamasını, devam etmesini arzu ettiğinin ifade edildiği belirtildi. Lübnan'daki siyasi krize yol açan uluslararası mahkeme konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Bakan Davutoğlu ile Nasrallah arasındaki görüşmenin yeri ve zamanını güvenlik nedeniyle açıklanmazkan, görüşmenin sabaha karşı yapıldığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamid bin Casim bin Cabir El Tani'nin, bugün Dürzi lider Velid Canbolad, Hristiyan Maruni lider Mişel Aun ve diğer yetkililerle görüşmesi, ardından son kez Başbakan Saad Hariri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. Davutoğlu'nun bugün akşam saatlerinde Beyrut'taki görüşmelerini bitireceği öngörülüyor.