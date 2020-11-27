Davutoğlu'na siyasi liderlerden geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na liderlerden geçmiş olsun mesajları geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumunu yakından takip etti, Davutoğlu’nu telefonla arayan Koca geçmiş olsun mesajını iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kendisini arayanlara nezaketleri için teşekkür etti.