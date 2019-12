-DAVUTOĞLU: MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞI DOSTLUK KÖPRÜSÜ GÜMÜLCİNE (A.A) - 09.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının Yunanistan ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü olduğunu söyledi. Davutoğlu, Gümülcine'de Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Davutoğlu, azınlık milletvekilleri Ahmet Hacı Osman ve Çetin Mandacı'nın yanı sıra Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftülerinin de bulunduğu Arcadia Otel'de düzenlenen yemekte, danışma Kurulu üyelerine hitap etti. Yemeğin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Davutoğlu, Yunanistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Atina'da yaptığı verimli görüşmelerinin ardından bugün Batı Trakya ve Doğu Makedonya bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdiğine işaret etti. Türk-Yunan ilişkilerinin artık yeni bir paradigmatik çerçeveye kavuştuğunu, dostluk, işbirliği, iyi komşuluk ilişkilerinin bu çerçevenin esasını oluşturduğunu kaydeden Davutoğlu, "Biz bu noktada sadece Atina ile Ankara değil bütün bölgeler arasında yakın işbirliği oluşmasını istiyoruz özellikle sınır bölgelerimizin birbiriyle çok daha yakın ekonomik irtibatlar içinde olmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu. -BİRLİK BERABERLİK VURGUSU- Bakan Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun 15 gün önce bu bölgeye geldiğine ve çok güzel mesajlar verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Biz o mesajların bu bölgedeki azınlık tarafından da doğru algılanmasına ve birlikte çok daha kalıcı bir birlikte yaşama kültürü oluşmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında yakın işbirliği kurulması bu sınır bölgelerinde yaşayan halk için de büyük bir ümit doğurmaktadır. Sayın Papandreu da konuşmasında da bu ümidi teşvik etmiştir. Ben burada gördüğüm atmosferden çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği çok parlaktır bu gelecekten en fazla da sınır bölgeleri ekonomik ve kültürel olarak istifade edecektir. Türk azınlığı da bu noktada bu ilişkilerin iyi seyretmesinden istifade edecek bir topluluktur. Biz her zaman kültürel bağların korunmasına, dilin korunmasına büyük önem veriyoruz." Yemekte yaptığı konuşmada 3 mesaj ilettiğine işaret eden Davutoğlu, birinci mesajın Türk Müslüman azınlığın asırlarca sürdürdüğü kimliği, dili ve dini muhafaza etmesi olduğunu belirterek, bunun onların insan hakları çerçevesinde en doğal hakkı olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Bu noktada her türlü çalışmayı yapma hakkına da sahipsiniz. Sayın Papandreu da zaten Yunan hükümeti de bu konuda gerekli mesajları veriyor. Bu noktada birliğinizi beraberliğinizi muhafaza ediniz" dedi. -AKTİF OLUN ÇAĞRISI- Davutoğlu, ikinci olarak Türk azınlığı mensubu olmanın yanında Yunanistan vatandaşı olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Yunanistan'ın siyasal, kültürel, ekonomik hayatına katılın. Türkiye ve Yunanistan birbirlerinin sınırlarına saygı gösteren, birbirlerinin geleceğini ortak gelecek olarak değerlendiren iki dost ve komşu ülkedir. Bu iyi atmosferden istifade ediniz. Üçüncü olarak da sizler yine AB üyesi olan Yunanistan'ın vatandaşları olarak Avrupa vatandaşısınız. Avrupa'da da sesiniz gür çıksın. Talepleriniz, beklentileriniz, AB içinde de bu noktada her zaman aktif olun. Müslüman ve Türk olmakla Yunanistan vatandaşı olmak ya da AB vatandaşı olmak birbiri ile çelişkili değil, birbirini tamamlayan unsurlar." Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakanları, başbakanları olarak kendilerinin Müslüman Türkleri bu konuda teşvik edeceklerini, çalışmalarına katkıda bulunacaklarını kaydeden Davutoğlu, "Ümit ederim bu üç mesajım da doğru algılanır ve burada Türk-Yunan dostluğu bir kez daha güçlü bir şekilde inşa edilir" diye konuştu)