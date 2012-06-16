Davutoğlu: Mülteci akını bizi ciddi olarak kaygılandırıyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi bakanlar toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki krizin sivil halka uygulanan şiddet bağlamında bütün insanlığı ilgilendiren bir kriz olduğunu dile getirerek, Suriye'deki kanın durması için net ve acil tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Hama'ya giden gözlemcilere ateş açıldığını kaydeden Davutoğlu, ''Gözlemcilerin güvenliği önemli bir kaygıdır fakat acilen bu yeni durumu göz önüne alacak şekilde BM Güvenlik Konseyi'nin konuyu ele alması ve çok daha etkin bir yetkilendirmeyle alanda BM'nin mevcudiyetinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz'' ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, Annan Planı'nı desteklediklerini ama ateşkes tarihinden bugüne kadar Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının arttığını kaydetti.

Bu sayının 30 bin 900'e ulaştığını vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi:

''Bu da maalesef verilen bütün sözlere rağmen sivil halka dönük şiddetin devam ettiğini ve büyük bir kaçışı gösteriyor. Son günlerde mülteci sayısında bir artış gözlüyoruz. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'nde alınan bir kararla yetkilendirilmiş olan bu gözlemci heyetinin çekilmesi durumunda BM Güvenlik Konseyi'nin derhal bu insani trajedinin daha da ileri bir aşamaya geçmemesi için bir durum değerlendirmesi yapıp yeni bir tedbir alması iktiza eder. Yoksa Türkiye'ye dönük mülteci akını tabii bizi ciddi şekilde insani olarak da kaygılandırmaktadır. Bu konuda da gerekli temasları bundan sonra da sürdüreceğiz. Önemli olan en kısa zamanda en etkin tedbirlerin alınması suretiyle buradaki insani trajediye bir son verilmesidir.''