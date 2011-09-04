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Dünya

Davutoğlu, mühendislerin aileriyle görüştü ANKARA (A.A)

04 Eylül 2011 18:49

-Davutoğlu, mühendislerin aileriyle görüştü ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Afganistan'da bir inşaat şirketinde çalışmakta iken kaçırılan ve dün serbest bırakılan 4 Türk mühendisin ailelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Afganistan'da 8 ay önce 26 Aralık'ta Taliban tarafından kaçırılan İsmail Sağlam, Metin Ok, İmam Atlı ve Cafer Ferhat, Türkiye'nin, kaçırılmalarının ilk gününden beri yaptığı temaslarının ardından dün öğle saatlerinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi Gazne Ofisi'nden bir yetkiliye Paktiya vilayetinde teslim edildiler. Burada valinin evinde misafir edilen Türk mühendisler, bu sabah Bolgedelo Polonya İl İmar Ekibi yerleşkesine getirildi. Mühendisler, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine götürülmek üzere burada bekliyorlar. Mühendislerin teslim edilmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Türk mühendislerin ailelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, İsmail Sağlam'ın ağabeyi Bayram Ali Sağlam ve Metin Ok'un ağabeyi Ramazan Ok ile Sare Davutoğlu da Metin Ok'un eşi Zinet Ok ve İmam Atlı'nın ablası Songül Yıldız ile telefonda görüştü.

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