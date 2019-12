-DAVUTOĞLU: MUHATABIMIZ İLKELİ OLMALI ERZURUM (A.A) - 06.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin muhatabının ciddi olmasına önem verdiğini belirterek, ''İlkeli olmasına önem veririz, bütün dünya da verir'' dedi. Davutoğlu, 3. Büyükelçiler Konferansı için geldiği Erzurum'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyükelçiler konferansının devamının Erzurum'da yapılacağını hatırlatan Davutoğlu, burada tarihi bir olaya tanıklık edileceğini ve bu çerçevede Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças ile Erzurum'a geleceğini söyledi. Davutoğlu, Papandreu ve Druças'ın büyükelçilere hitap edeceklerini kaydetti. Bakan Davutoğlu bunun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, bunun yanı sıra büyükelçilerle yakın tarihin önemli kenti Erzurum'un kaynaşacaklarını bildirdi. Davutoğlu şunları söyledi: ''Sayın Papandreu'nun ziyaretinin kendisi bile bizzat Türkiye'nin dostluğunun ve dostluk gördüğünde bu dostluğun nasıl pekiştiğinin en güzel örneğidir. Türkiye samimi dostluk gördüğünde hiçbir zaman bu tavrı karşılıksız bırakmamıştır. Balkanlar ve Ortadoğu'daki politikalarımız budur''. Davutoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'ın bugün bir gazetede yayımlanan makalesinin hatırlatılması üzerine de bu makaleyi okuduğunu belirterek, Liberman'dan öncelikle çağdaş diplomatik usuller içerisinde hareket etmesini beklediklerini kaydetti. Liberman'dan bu ilkelere uygun davranışlar beklediklerini söyleyen Davutoğlu, Liberman'ın geçmişte bu açıdan çok ciddi sınavları veremediğini kaydetti. Bakan Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Dolayısıyla muhatabımızın ciddi olmasına önem veririz. İlkeli olmasına önem veririz, bütün dünya da verir. Benim bugün dünyanın her köşesindeki dışişleri bakanı dostlarımla mesafem bir telefon mesafesidir. Umarız ki İsrail öncelikle bu yalnızlıktan kurtulmayı planlar ve çağdaş, diplomatik teamüllere uyar. Bu konuda Türkiye'nin talepleri de açıktır. Son iki seneye kadar da Türkiye'den İsrail'e ziyaretler oluyordu. Bu ziyaretlerin son iki yılda neden kesildiğini, Mavi Marmara olayının sonrasında bu ilişkilerin neden bu noktaya gelmiş olduğu konusunda öncelikle İsrail'de ciddi bir öz eleştiri yapılmalıdır ve bu öz eleştiri sonunda Türkiye-İsrail ilişkileri düzeltilmek isteniyorsa taleplerimizin karşılanmasını bekleriz. Bunlar bazı gazete yazılarıyla olmaz. İlkeli duruşla olur ve her şeyden önce de çağdaş diplomatik usullere saygı ile olur. Onlar gösterildiğinde Türkiye'nin ne kadar güçlü dostluklar kurabildiği Sayın Papandreu'nun ziyaretiyle de görülmektedir''. Bir gazetecinin İsrail ile üst düzey bir görüşmenin ancak Türkiye'nin talepleri karşılandığı zaman mı mümkün olabileceğini sorması üzerine Davutoğlu, ''Bu konu çok açık, taleplerimizde o kadar net, açık ve haklıyız ki uluslararası toplum da bunu biliyor. Biz karşımızda ciddi bir muhatap görmek isteriz'' diye konuştu. Davutoğlu, İsrail hükümetinin, Yılmazlar Holding'in 800 işçisine ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmasına ilişkin soru üzerine de bu konuda bugün Savunma Sanayi Müsteşarı ve Dış Ticaret Müsteşarı'ndan gerekli bilgileri aldığını belirtti. Davutoğlu, yapılan anlaşmanın mühletinin 31 aralıkta dolduğunu ve bu konuda Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın teknik konulara tamamen uygun hareket ettiğini söyledi. ''Burada hiç kimsenin bu konuyu istismar etmemesi gerekiyor'' diyen Davutoğlu, şirketlerin de öncelikle Türk şirketi olduklarının farkında olması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin hassasiyetlerinin belli olduğunu ve her şeyin prosedürlere uygun şekilde yapıldığını vurgulayan Davutoğlu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile bahsi geçen şirket arasında daha önce yapılan protokolün süresinin dolduğunu belirtti. Davutoğlu Türkiye'nin ulusal onurunun her türlü küçük çıkarların ötesinde olduğunu ifade ederek, bu konunun istismar edilmesine izin vermeyeceklerini ve herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bakan Davutoğlu İran ile 5+1 ülkeleri arasında Ocak ayı sonunda yapılacak olan nükleer müzakerelerle ilgili soru üzerine de dün İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili ile önceki gün de Avrupa Birliği'nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Catherine Ashton ile görüştüğünü hatırlattı. Davutoğlu, İran'ın geçici Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile telefon görüşmesi yapacağını kaydetti. Davutoğlu bu görüşmeler sonucunda İstanbul'daki görüşmelerin tarihinin netleşmesini umduğunu belirterek, bu tarih netleştiğinde kamuoyuna duyurulacağını kaydetti. Bakan Davutoğlu, bu görüşmelerden önce Ashton'ın ayrı bir Türkiye ziyaretinin de söz konusu olduğunu, Türkiye olarak bu müzakerelerin en iyi şekilde geçmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. Davutoğlu, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa verdiği önemin altını çizdi.