Davutoğlu: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı üzerinden yaptığı her tartışma, muhalefeti zayıflatır, aralarındaki çatlağı büyütür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın aday tartışmaları hakkında, "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı üzerinden yaptığı her tartışma, muhalefeti zayıflatır, aralarındaki çatlağı büyütür." dedi.

Davutoğlu, 10 büyükelçi krizinde, zemini hazırlayanın AKP iktidarı olduğunu söyledi. Davutoğlu, İş insanı Osman Kavala'nın 'Sorosçu' olarak gösterilmesi hakkında, "Soros, araştırılsın ucu Beştepe'ye kadar gider" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun KararTV'de katıldığı yayında şöyle konuştu:

"Anıtkabir'e belirli yayın organlarının törene alınmamasını şiddetle kınıyorum"

Davutoğlu, açılışta Cumhuriyetin 98. yılına değinerek, Anıtkabir'de yapılan anma törenine belirli yayın kuruluşlarının alınmamasını 'şiddetle' kınadığını belirterek burada kim kaybetti? diyerek şunları kaydetti:

"Belirli yayın kuruluşların Anıtkabir'e alınmamasın da kim kaybetti? Cumhuriyetin her kesimi her unsuru orada olmalı. Burada almayanlar kaybeder. Belirli yayın organlarının törene alınmamasını şiddetle kınıyorum"

"Davet etmek bir lütuf değil"

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılışına Gelecek Partisi'nin davet edilmesini ise, "bir lütuf değildi" diyerek, "Atatürk Kültür Merkezi açılışına davet etmek bir lütuf değil. Böyle bir beklentimiz yoktu. Davet edilmemiş olanlarında davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. HDP de dahil. Meclis'te beraber oturuyorsunuz, törende neden beraber olmayacaksınız." dedi.

"Krizin birinci sebebi 10 büyükelçi ise o sorumluluğunu zeminini hazırlayan da iktidardır"

Türkiye ve dış politikada krize neden 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması hakkında yayınladıkları bildiri için, "Büyükelçiler hadsizlik yaptı" diyen Davutoğlu, "Bu bizim dönemde olmazdı. Yönetimimiz altında Rahip Brunson ve Deniz Yücel davasında yargı süreci devam ederken onları hain ilan edip Trump'un bir telefonuyla salıvermezdik." dedi.

Büyükelçi krizinin nedenini rahip Brunson ve Deniz Yücel üzerinden değerlendiren Davutoğlu, yaşanılan krizin bunların sonucu olduğunu ifade etti. Davutoğlu, "10 büyükelçi rezaleti, Brunson rezaleti ve Deniz Yücel rezaleti yüzünden yüzünden yaşamıştır. Bu krizin birinci sebebi 10 büyükelçi ise o sorumluluğunu zeminini hazırlayanda bu iktidardır." diye ifade etti.

"Soros, araştırılsın ucu Beştepe'ye kadar gider"

Davutoğlu, İş insanı Osman Kavala'nın 'sorosçu' olarak gösterilmesi hakkında, "Soros, araştırılsın ucu Beştepe'ye kadar gider" dedi ve ekledi:

"Soros ile ilişki suç ise Beştepe'de Soros'la ilişkisi olan kaç danışman var? Soruşturmayı genişletsinler. Pelikan çetesinin unsurlarına kadar gider Soros" dedi.

"Peres'in Erdoğan'dan özür dilemesini ben sağladım"

Dönemin Başbakanı olan Erdoğan'ın Davos zirvesinde Şimon Peres ile yaşadığı olaya hakkında çarpıcı bir açıklama yapan Davutoğlu, Peres'in Erdoğan'dan özür dilemesini sağlayan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Davos gecesini hatırlasın herkes. Şimon Peres, Erdoğan'ı aradı özür diledi. O özür benim telefonumdan dilendi. Bizim Peres'in danışmanı üzerinden yaptığımız diplomasi ile 1 saat sonra özür dilendi" ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı üzerinden yaptığı her tartışma, muhalefeti zayıflatır"

Millet İttifakı'nın aday tartışmaları hakkında, "Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı üzerinden yaptığı her tartışma, muhalefeti zayıflatır, aralarındaki çatlağı büyütür." diyen Davutoğlu, "Bu durum İktidarın gücünü konsolide etmeye taşır" dedi.

Davutoğlu, İttifaka girip girmeyeceği sorusuna ise, "Kısa dönemli angajmana girmem. İlkesel anlamda her türlü angajmana girerim. Ama ittifak anlamında girmem." diye konuştu.

Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İttifaka karşı değilim, şu an konuşmasına karşıyım"

"İki şey artık önümüzde kesin; bu iktidar artık buradan gidecek. İkinci olarak da, gelecek iktidarın döneminde mutlaka biz olacağız. Bunun yöntemini ne olacağınız zaman gösterecek. Tek başına da olabiliriz, bir ittifakla da olabilir. İttifaka karşı değilim, şu an konuşmasına karşıyım. Şu an bize bir ittifak biçilemez. Partiler arasında her ilişki iyidir. Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli'nin çay sohbetleri hariç"

"Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan daha kırılgan"

Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha kırılgan olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" için 6 partinin bir araya gelmesinde ittifak olmadığını belirtti. Davutoğlu, "Memleket faydasına ayrım yapmadan herkesle görüşürüz. Ama bu görüşmedir, diyalogdur, insani bir şeydir. İşbirliği konusu ilkeseldir. Parlamenter sistem bizim için ilkesel bir konudur. Aynı düşünen partilerle oturup konuşuruz. Ama bu ittifak değildir." dedi.

"Kanal İstanbul projesinde ihale usulünde ciddi bir hata var. Bunun hesabını verirsiniz, yapmayın dedim. Siyasi kararlardan bürokrasi sorumlu tutulamaz."