-Davutoğlu, Moskova'ya gidiyor ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Davutoğlu, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev başkanlığında kurulan Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) bünyesinde yer alan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ikinci toplantısına katılacak. Grubun ilk toplantısı, Davutoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlığında 20 Ocak 2011'de İstanbul'da düzenlenmişti. Dışişleri Bakanlığı, Davutoğlu ve Lavrov'un başkanlıklarında Çarşamba günü Moskova'da yapılacak Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısının, bu yıl içinde düzenlenmesi öngörülen üçüncü ÜDİK toplantısına hazırlık mahiyetinde olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Davutoğlu'nun ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde iki ülke ilişkilerinde son dönemde kaydedilen ilerlemelerin ve yeni işbirliği olanaklarının ele alınmasının, ayrıca önemli bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtildi.